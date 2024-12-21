Поп-исполнительницу Мэрайю Кэри заморозили в ледяной глыбе в видеоигре Fortnite

Певица Мэрайя Кэри появилась в видеоигре Fortnite. Ранее на карту добавили гигантскую глыбу льда. 21 декабря она растаяла. Внутри неё пряталась Кэри, которая исполнила рождественский хит All I Want for Christmas Is You.
При этом артистка была в праздничном одеянии, сообщает PC Gamer.
Это не первый раз, когда в Fortnite появляются известные музыканты. Например, ранее рокеры Weezer отметили 30-летие своего дебютного альбома коллаборацией с игрой. А ранее в игре можно было стать Эминемом в разных образах.