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Поп-исполнительницу Мэрайю Кэри заморозили в ледяной глыбе в видеоигре Fortnite

Певица Мэрайя Кэри появилась в видеоигре Fortnite. Ранее на карту добавили гигантскую глыбу льда. 21 декабря она растаяла. Внутри неё пряталась Кэри, которая исполнила рождественский хит All I Want for Christmas Is You.

Источник: Звук

Певица Мэрайя Кэри появилась в видеоигре Fortnite. Ранее на карту добавили гигантскую глыбу льда. 21 декабря она растаяла. Внутри неё пряталась Кэри, которая исполнила рождественский хит All I Want for Christmas Is You.

При этом артистка была в праздничном одеянии, сообщает PC Gamer.

Это не первый раз, когда в Fortnite появляются известные музыканты. Например, ранее рокеры Weezer отметили 30-летие своего дебютного альбома коллаборацией с игрой. А ранее в игре можно было стать Эминемом в разных образах.