В Омском районе после капитального ремонта открылась школа

Сегодня в селе Богословка Омского района после капитального ремонта открылась школа. Работы велись по программе «Модернизация школьных систем образования». Здесь было выполнено порядка 30 видов работ, в том числе отремонтирован спортзал, проведено благоустройство территории, в классах появилось новое оборудование и мебель.
На ремонт школы было затрачено 93,6 млн рублей, из них 65, 5 млн составило финансирование из федерального бюджета, 4, 7 млн — из местного. Остальную часть выделила региональная казна.
Как сообщили в районной администрации, учебный процесс в школе начнется уже с понедельника.