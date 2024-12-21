В Омском районе после капитального ремонта открылась школа

Сегодня в селе Богословка Омского района после капитального ремонта открылась школа. Работы велись по программе «Модернизация школьных систем образования». Здесь было выполнено порядка 30 видов работ, в том числе отремонтирован спортзал, проведено благоустройство территории, в классах появилось новое оборудование и мебель.