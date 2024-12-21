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В Омском районе после капитального ремонта открылась школа

В школе Богословки занятия начнутся уже в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в селе Богословка Омского района после капитального ремонта открылась школа. Работы велись по программе «Модернизация школьных систем образования». Здесь было выполнено порядка 30 видов работ, в том числе отремонтирован спортзал, проведено благоустройство территории, в классах появилось новое оборудование и мебель.

На ремонт школы было затрачено 93,6 млн рублей, из них 65, 5 млн составило финансирование из федерального бюджета, 4, 7 млн — из местного. Остальную часть выделила региональная казна.

Как сообщили в районной администрации, учебный процесс в школе начнется уже с понедельника.