Их вводили после массовой атаки БПЛА на город. На запасные аэродромы были перенаправлены пять рейсов.
«В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — рассказали в «Татар-информ».
В Казани в аэропорту сняли ограничения на полеты, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Их вводили после массовой атаки БПЛА на город. На запасные аэродромы были перенаправлены пять рейсов.
«В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — рассказали в «Татар-информ».