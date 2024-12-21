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В Казани в аэропорту сняли ограничения на полеты

В Казани в аэропорту сняли ограничения на полеты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Их вводили после массовой атаки БПЛА на город. На запасные аэродромы были перенаправлены пять рейсов.

«В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — рассказали в «Татар-информ».