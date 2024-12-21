Жителей Башкирии предупреждают о резком ухудшении погоды

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщает госкомитет республики по ЧС со ссылкой на Башгидрометцентр, 22 декабря в регион придет облачная погода. Согласно прогнозу, пойдет мокрый снег, местам до умеренного.
Помимо осадков в отдельных районах республики ожидается гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, гололедица и снежный накат.
Ветер юго-западного направления, 7−12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на воскресенье, 22 декабря, составит −2, −7 градусов Цельсия, в юго-восточных районах Башкирии до −12, днем потеплеет до 0, −5.
Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС предупреждают, что завтра на дорогах прогнозируется ухудшение видимости на дорогах до 500−1000 метров.
В Уфе также ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, днем местами до умеренных. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ночью в столице Башкирии температура воздуха составит −3, −5, днем 0, −2.
— Обращайте внимание на крыши домов, если они заснежены, старайтесь изменить маршрут и сообщите об опасных участках в ЕДДС г. Уфы по тел.: 279−90−00 или номеру 112, — обращаются к уфимцам в Управлении гражданской защиты населения города.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.