Жителей Башкирии предупреждают о резком ухудшении погоды

— Обращайте внимание на крыши домов, если они заснежены, старайтесь изменить маршрут и сообщите об опасных участках в ЕДДС г. Уфы по тел.: 279−90−00 или номеру 112, — обращаются к уфимцам в Управлении гражданской защиты населения города.