«Минскводоканал» утверждает, что вода из крана в Минске в фильтрах не нуждается

Несмотря на хорошее качество минской воды, треть горожан получают ее из наземных источников и периодически вынуждены мириться с запахом хлора. Именно поэтому приход артезианской воды ждут с нетерпением. Это должно случиться в 2025 году. Наконец-то завершится проект, который по разным причинам растянулся на долгие годы (здесь о нем подробнее).