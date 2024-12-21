«Минскводоканал» утверждает, что вода из крана в Минске в фильтрах не нуждается

Специалисты «Минскводоканала» утверждают, что питьевая вода из крана в Минске не нуждается в дополнительной фильтрации, сообщило агентство «Минск — Новости». В аккредитованной и соответствующей международным стандартам лаборатории воду ежедневно проверяют по 60 показателям.
Есть и диспетчерский пункт, где постоянно идет процесс мониторинга системы водоснабжения столицы. Все изменения, неполадки и этапы их устранения фиксируются в режиме реального времени.
Несмотря на хорошее качество минской воды, треть горожан получают ее из наземных источников и периодически вынуждены мириться с запахом хлора. Именно поэтому приход артезианской воды ждут с нетерпением. Это должно случиться в 2025 году. Наконец-то завершится проект, который по разным причинам растянулся на долгие годы (здесь о нем подробнее).
Мы писали, что ставки налогов на квартиры и комнаты повысятся в Беларуси в 2025 году (подробности здесь).