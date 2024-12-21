Изменение климата влияет на частоту землетрясений — исследование

«Во время последнего ледникового периода ледники оказывали значительное давление на разломы вдоль горного хребта, ограничивая их движение. Однако с отступлением ледников нагрузка уменьшилась, что привело к увеличению скольжения вдоль разлома. Это свидетельствует о том, что в условиях потепления климата и дальнейшего отступления ледников сейсмическая активность в подобных регионах может возрастать».