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В Ростове измерили уровень радиации

Специалисты Гидрометцентра обнародовали свежие данные о радиационном фоне.
Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Гидрометцентра на регулярной основе измеряют радиационный фон в Ростовской области. Согласно последним исследованиям, в нашем регионе он соответствует норме.

Так, на 20 декабря в ЮФО мощность гамма-излучения варьировалась от 0,09 до 0,16 микрозиверт в час. А в Ростовской области показатель составил 0,11 — 0,16 микрозиверт в час, что тоже является вариантом нормы.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что синоптики озвучили прогноз погоды на 22 декабря. В воскресенье в Ростове днем будет плюсовая температура и небольшие осадки.