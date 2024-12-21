Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе впервые прошла городская акция в поддержку бездомных животных

Сегодня, 21 декабря, в уфимском парке Лесоводов Башкирии впервые провели городскую акцию в поддержку бездомных животных.

Сегодня, 21 декабря, в уфимском парке Лесоводов Башкирии впервые провели городскую акцию в поддержку бездомных животных. Все неравнодушные жители столицы республики собирали помощь приютам, а несколько собак нашли себе дом, сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

По его словам, обращение с животными является комплексной и многоуровневой работой, требующей совместных усилий и методического подхода. Необходимо и правильно воспитывать собак и кошек, владельцам соблюдать культуру выгула, а властям создавать соответствующую инфраструктуру. Кроме того, нужно поддерживать оставшихся на улице животных и помогать приютам.

— Приняли решение, что будем ежемесячно организовывать такие мероприятия, — подчеркнул глава администрации. — Они будут проходить в последнюю субботу каждого месяца в парке имени Лесоводов.

экология