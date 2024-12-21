В Уфе впервые прошла городская акция в поддержку бездомных животных

По его словам, обращение с животными является комплексной и многоуровневой работой, требующей совместных усилий и методического подхода. Необходимо и правильно воспитывать собак и кошек, владельцам соблюдать культуру выгула, а властям создавать соответствующую инфраструктуру. Кроме того, нужно поддерживать оставшихся на улице животных и помогать приютам.