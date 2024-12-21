Конкурс «Мисс МЧС — 2024» завершился в Иркутской области

В Иркутской области подошел к концу конкурс «Мисс МЧС — 2024». Но протяжении месяца люди со всех уголков региона голосовали за главных красавиц ведомства, от работы которого ежедневно зависят наши жизни.
В ночь на 20 декабря завершился прием голосов и теперь стали известны имена тройки лидеров. Две победительницы служат в Иркутске: Марина Грабовская и Анна Иванова. Замкнула тройку Фирангиз Коротич из Ангарска.
— Я закончила МБОУ Гимназию № 25 и музыкальную школу № 7 Иркутска. После окончания 11 классов поступила на очное обучение, участвовала в различных творческих мероприятиях. Сейчас работаю инспектором отдела, обучаюсь на заочном факультете в ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», — рассказала о себе Марина Грабовская, набравшая почти шесть тысяч голосов.
Марина Грабовская набрала почти шесть тысяч голосов. Фото: личный архив Марины Грабовской.
— Я заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району. Со школьных лет занималась в секции спортивного туризма и спортивного ориентирования. Участвовала в соревнованиях пожарно-спасательной направленности. В свободное время хожу в походы по горам Восточных Саян, люблю ездить на Байкал, — поделилась Анна Иванова, ей удалось завоевать 4 588 «сердечек».
Анне Ивановой удалось завоевать 4 588 «сердечек». Фото: личный архив Анны Ивановой.
— Я инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому городскому округу. Мужчины в моей семье работали и работают в системе МЧС, благодаря им, вдохновилась на службу. Занималась тайским боксом, легкой атлетикой. Сейчас нашла себя в пожарно-спасательном спорте. А еще я мама двух прекрасных дочек, — рассказала Фирангиз Коротич, за нее свой голос отдали более трех тысяч человек.
За Фирангиз Коротич свой голос отдали более трех тысяч человек. Фото: личный архив Фирангиз Коротич.
Участие в конкурсе приняли 18 девушек со всей области, они рассказали о своих хобби и увлечениях, показали, что остаются любящими матерями, при этом выполняя крайне важную и ответственную работу.
Тройку лидеров ждет торжественное награждение, дипломы и подарки. Мероприятие пройдет в преддверии Дня спасателя. Напоминаем, конкурс «Мисс МЧС» традиционный, поэтому если в этом году не удалось завоевать победу, не расстраивайтесь — попытайте удачу в будущем!