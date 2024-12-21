Конкурс «Мисс МЧС — 2024» завершился в Иркутской области

— Я инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому городскому округу. Мужчины в моей семье работали и работают в системе МЧС, благодаря им, вдохновилась на службу. Занималась тайским боксом, легкой атлетикой. Сейчас нашла себя в пожарно-спасательном спорте. А еще я мама двух прекрасных дочек, — рассказала Фирангиз Коротич, за нее свой голос отдали более трех тысяч человек.