Татуировки с Pink Floyd набивают чаще всего

Швейцарская тату-студия Lebende Legend Tattoos в Берне провела исследование, показывающее, что рисунки, связанные с группой Pink Floyd, вдохновляют на создание татуировок чаще, чем любые другие рок-исполнители. Анализ данных объема поисковых запросов в Google Keyword Planner выявил, что Pink Floyd лидируют с более чем 13 тысяч запросов в месяц по всему миру.
На втором месте оказались Guns N' Roses с более чем 10600 запросами. Rammstein замкнули тройку лидеров с более чем 10500 запросами, сообщает Classic Rock.
Топ-10 выглядит следующим образом:
Pink Floyd Guns N' Roses Rammstein Metallica Nirvana Linkin Park Slipknot Twenty One Pilots Iron Maiden Tool.
Ранее стало известно, что американка набила 18 татуировок Мадонны и попала в Книгу рекордов Гиннесса.