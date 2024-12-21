Татуировки с Pink Floyd набивают чаще всего

Швейцарская тату-студия Lebende Legend Tattoos в Берне провела исследование, показывающее, что рисунки, связанные с группой Pink Floyd, вдохновляют на создание татуировок чаще, чем любые другие рок-исполнители. Анализ данных объема поисковых запросов в Google Keyword Planner выявил, что Pink Floyd лидируют с более чем 13 тысяч запросов в месяц по всему миру.