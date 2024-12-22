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Иркутянка поучаствовала в акции «Закаленная Россия — Сильная страна»

В субботу, 21 декабря, в микрорайоне Боково в Иркутске собрались моржи и любители зимнего плавания, чтобы окунуться в Ангару.

Источник: Личный архив

Жительница Иркутска Наталья Бочарова приняла участие во всероссийской акции «Закаленная Россия — Сильная страна», которая состоялась 21 декабря. Участница эффектно сфотографировалась в красном купальнике на фоне снежного пейзажа.

«Огненная женщина сегодня участвовала во всероссийской акции», — написала Наталья Бочарова в соцсетях.

В субботу, 21 декабря, в микрорайоне Боково в Иркутске собрались моржи и любители зимнего плавания, чтобы окунуться в Ангару, облиться холодной водой и поучаствовать в спортивных мероприятиях. Акция «Закалённая Россия — сильная страна» проводится с 2019 года. В ней участвуют жители со всех регионов страны. Участники закаливаются холодной водой и соревнуются в зимнем плавании.

Ранее моржи из Иркутска рассказали, как начать заниматься моржеванием и в чём польза этого вида спорта.

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