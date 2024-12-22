Иркутянка поучаствовала в акции «Закаленная Россия — Сильная страна»

В субботу, 21 декабря, в микрорайоне Боково в Иркутске собрались моржи и любители зимнего плавания, чтобы окунуться в Ангару, облиться холодной водой и поучаствовать в спортивных мероприятиях. Акция «Закалённая Россия — сильная страна» проводится с 2019 года. В ней участвуют жители со всех регионов страны. Участники закаливаются холодной водой и соревнуются в зимнем плавании.