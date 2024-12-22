Иркутянка поучаствовала в акции «Закаленная Россия — Сильная страна»

Жительница Иркутска Наталья Бочарова приняла участие во всероссийской акции «Закаленная Россия — Сильная страна», которая состоялась 21 декабря. Участница эффектно сфотографировалась в красном купальнике на фоне снежного пейзажа.
«Огненная женщина сегодня участвовала во всероссийской акции», — написала Наталья Бочарова в соцсетях.
В субботу, 21 декабря, в микрорайоне Боково в Иркутске собрались моржи и любители зимнего плавания, чтобы окунуться в Ангару, облиться холодной водой и поучаствовать в спортивных мероприятиях. Акция «Закалённая Россия — сильная страна» проводится с 2019 года. В ней участвуют жители со всех регионов страны. Участники закаливаются холодной водой и соревнуются в зимнем плавании.
Ранее моржи из Иркутска рассказали, как начать заниматься моржеванием и в чём польза этого вида спорта.