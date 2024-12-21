Глава Челябинска напомнил подрядчикам о необходимости вывоза снег на полигон

«Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах», — написал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.