Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Челябинска напомнил подрядчикам о необходимости вывоза снег на полигон

Глава Челябинска Алексей Лошкин продолжает встречи с дорожными подрядчиками, которые убирают снег с улиц города.

Глава Челябинска Алексей Лошкин продолжает встречи с дорожными подрядчиками, которые убирают снег с улиц города. Этой ночью в мегаполисе работали более 230 рабочих и 209 единиц техники.

«Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах», — написал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

Глава города обратился к челябинцам с просьбой сообщать о проблемных участках ему в личные сообщения. Он пообещал, что будет разбираться с каждым случаем некачественной уборки.

ЖКХ