Глава Челябинска напомнил подрядчикам о необходимости вывоза снег на полигон

Глава Челябинска Алексей Лошкин продолжает встречи с дорожными подрядчиками, которые убирают снег с улиц города. Этой ночью в мегаполисе работали более 230 рабочих и 209 единиц техники.
«Напомнил всем подрядчикам о необходимости максимально использовать шнекороторную технику для быстрой и качественной погрузки снега. Следует сразу вывозить его на снегосвалку, не копить на дорогах», — написал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.
Глава города обратился к челябинцам с просьбой сообщать о проблемных участках ему в личные сообщения. Он пообещал, что будет разбираться с каждым случаем некачественной уборки.