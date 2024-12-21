Популярную кабачковую икру запретили продавать в Беларуси из-за нитратов

Госстандарт Беларуси запретил с 24 декабря к продаже консервы «Икра из кабачков» популярной отечественной торговой марки «Хозяин-Барин», которую производит Быховский консервный завод.
В заключении сказано, что в этой кабачковой икре в 2,6 раза превышен допустимый уровень содержания нитратов (при норме не более 400 мг/кг фактическое значение показателя составило 1052 мг/кг).
Мы писали, что «Минскводоканал» утверждает, что вода из крана в Минске в фильтрах не нуждается (здесь подробнее). А еще бесплатный каток откроется 23 декабря в центре Минска на «Динамо» (подробности здесь).