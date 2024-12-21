Про удивительных работников, которые ни за что не отвечают, не имеют квалификации, но требуют миллионы

Первое и главное, что я узнала, когда общалась с руководителями риелторских фирм, в том числе федерального масштаба: они отлично понимали, что не нужны рынку. Что реальную нужду в агентах испытывает только две категории граждан: кто очень богат, чтобы продавать жилье самому, и кто продает или покупает его удаленно. Как вклиниться в остальные сделки — этим премудростям наша Российская гильдия риелторов занималась все 1990-е и 2000-е. Вне эксклюзивного договора, когда одну квартиру продает один риелтор, агент не только не нужен, но и вреден! Он — дополнительное звено в сделке, со своими рисками и тратой времени: то он в пробке, то болеет, а еще у него могут быть свои интересы, отличные от покупательских. Все гуру риелторского бизнеса, которых вы сегодня видите, это изначально знали и боялись юридически подкованных граждан, которые угрожали навязчивым риелторам статьей Гражданского кодекса о навязанном посредничестве. Они и сейчас боятся, поэтому соревнования в изворотливости и хитрости не прекращаются.