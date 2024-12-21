В Башкирии открывают штаб по лекарственному обеспечению пациентов

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сегодня, 21 декабря, в своих соцсетях опубликовал сообщение о создании регионального штаба по лекарственному обеспечению в республике.
Рахматуллин подчеркнул, что обеспечение лекарствами — это «важнейшее направление нашей системы здравоохранения». При этом, оказывается, процесс закупки жизненно важных лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями зависит от порядка госзакупок и требований законодательства.
— Поэтому так важен корректный учет нуждающихся пациентов и необходим мониторинг обращений по всем каналам связи — от «горячей линии» до нашего паблика «ВКонтакте». Только за последние две недели мы отработали порядка 200 обращений граждан на эту тему, — написал глава Минздрава Башкирии в своих соцсетях.
Напомним, в минувший четверг, 19 декабря, на прямую линию президента России Владимира Путина обратилась жительница Нефтекамска, которая пожаловалась на отсутствие в аптеках инсулина. Об этом случае и реакции на него региональных властей подробно в день прямой линии писала «КП-Уфа».
— После совещания повторно связался с пациенткой, которая оставляла обращение на «прямой линии». Обсудили необходимость регулярного контроля сахара, артериального давления и прохождение диспансерного наблюдения, — подытожил Айрат Рахматуллин.
О деятельности штаба по обеспечению лекарствами жителей Башкирии министр обещал сообщать в своих соцсетях.
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