В Башкирии открывают штаб по лекарственному обеспечению пациентов

— Поэтому так важен корректный учет нуждающихся пациентов и необходим мониторинг обращений по всем каналам связи — от «горячей линии» до нашего паблика «ВКонтакте». Только за последние две недели мы отработали порядка 200 обращений граждан на эту тему, — написал глава Минздрава Башкирии в своих соцсетях.