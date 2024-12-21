«Горьковская ярмарка» откроется на площади Маркина 23 декабря

«Горьковская ярмарка» (0+) — главная локация фестиваля «Горьковская елка» (0+) — начнет работу на площади Маркина 23 декабря, сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
Как ранее рассказал глава города Юрий Шалабаев, анонсируя крупные новогодние мероприятия, на ярмарке можно будет угоститься чаем, калачами, приобрести сувениры и поучаствовать в мастер-классах. В «Домике добрых дел» можно будет передать подарок детям из новых регионов.
Директор депкультуры Светлана Гуляева отметила, что подобная ярмарка проводится впервые и приурочена к 125-ой годовщине первой благотворительной елки, которую в 1900 году организовал Максим Горький.
«С радостью приглашаю нижегородцев и гостей нашего города на “Горьковскую ярмарку”, которая пройдет в историческом месте Нижнего Новгорода — между знаменитой бывшей купеческой Миллионкой и волжским портом. Здесь вы сможете насладиться традициями русской ярмарки с праздничной торговлей и вкусными угощениями. Однако наш фестиваль не ограничивается только развлекательной частью — это, прежде всего, благотворительный проект. На “Горьковской ярмарке” на площади Маркина будет работать “Домик добрых дел”, куда каждый желающий сможет принести новогодний подарок для детей из новых регионов. В качестве подарков будут приниматься новые книги и игрушки в фабричных упаковках. Давайте в этот светлый праздник Новый год вместе подарим радость тем, кто в этом особенно нуждается!» — сказала Светлана Гуляева.
В стилизованных домиках горожане смогут попробовать чай с выпечкой и пряниками, приобрести тематические сувениры, а также сделать новогодний сувенир своими руками на мастер-классах. Регистрация на них открыта на сайте горьковскаяелка.рф в разделе «Домик добрых дел».
Ярмарка будет работать с 23 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Режим работы 31 декабря — с 12:00 до 18:00, 1 января — с 17:00 до 20:00, в остальные дни — с 12:00 до 21:00.
28, 29, 30 декабря, 5, 7 января в вечернее время, с 17:00 до 19:00, на площади будут организованы анимационные программы, народные игры и новогодние хороводы.