«Горьковская ярмарка» откроется на площади Маркина 23 декабря

«С радостью приглашаю нижегородцев и гостей нашего города на “Горьковскую ярмарку”, которая пройдет в историческом месте Нижнего Новгорода — между знаменитой бывшей купеческой Миллионкой и волжским портом. Здесь вы сможете насладиться традициями русской ярмарки с праздничной торговлей и вкусными угощениями. Однако наш фестиваль не ограничивается только развлекательной частью — это, прежде всего, благотворительный проект. На “Горьковской ярмарке” на площади Маркина будет работать “Домик добрых дел”, куда каждый желающий сможет принести новогодний подарок для детей из новых регионов. В качестве подарков будут приниматься новые книги и игрушки в фабричных упаковках. Давайте в этот светлый праздник Новый год вместе подарим радость тем, кто в этом особенно нуждается!» — сказала Светлана Гуляева.