Торжественное открытие главной елки Иркутска состоялось в сквере Кирова

Главная новогодняя елка для жителей и гостей Иркутска зажглась 21 декабря в сквере имени Кирова. С 14:00 начала работу Резиденция Деда Мороза (0+), которая будет работать 22, 29, 30 декабря 2024 года и в новогодние и рождественские каникулы (с 1 по 7 января 2025 года) с 15:00 до 20:00. Для детей будут проходить игровые программы и театрализованные представления, передает ИА IrkutskMedia.
Для посетителей главной елки были презентованы уникальные ледовые скульптуры и световые инсталляции, такие как «Елочный шар», «Звездное небо», светодиодные фигуры «Синий трактор», «Три кота» и «Смешарики», «Нерпа» и композиция «С Новым годом».
В 17:00 началась небольшая концертная программа (0+), где выступили творческие коллективы с различными танцевальными номерами. Основным событием открытия стало выступление Деда Мороза и Снегурочки с последующим зажжением ёлки.
Не обошлось и без курьёзных моментов — во время празднования ребёнок потерял в толпе своих родителей. К счастью, их быстро отыскали после того, как ведущий объявил со сцены о найденном ребёнке.
Для тех, кто пропустил данное мероприятие, администрация города приглашает принять участие в украшении Ёлки Счастья на острове Конном (0+), которое состоится 22 декабря в 12:30. Украшение новогоднего дерева пройдёт в рамках всероссийского конкурса «Ёлки России».