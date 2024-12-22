Торжественное открытие главной елки Иркутска состоялось в сквере Кирова

Главная новогодняя елка для жителей и гостей Иркутска зажглась 21 декабря в сквере имени Кирова. С 14:00 начала работу Резиденция Деда Мороза (0+), которая будет работать 22, 29, 30 декабря 2024 года и в новогодние и рождественские каникулы (с 1 по 7 января 2025 года) с 15:00 до 20:00. Для детей будут проходить игровые программы и театрализованные представления, передает ИА IrkutskMedia.