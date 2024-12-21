The Weeknd заявил, что фильм Hurry Up Tomorrow выйдет 16 мая 2025 года

Канадский исполнитель The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе, объявил дату премьеры своего нового фильма Hurry Up Tomorrow. Картина, связанная с его предстоящим альбомом, выйдет 16 мая 2025 года. В фильме примут участие Дженна Ортега и Барри Кеоган.