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The Weeknd заявил, что фильм Hurry Up Tomorrow выйдет 16 мая 2025 года

Канадский исполнитель The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе, объявил дату премьеры своего нового фильма Hurry Up Tomorrow. Картина, связанная с его предстоящим альбомом, выйдет 16 мая 2025 года. В фильме примут участие Дженна Ортега и Барри Кеоган.

Источник: Звук

Канадский исполнитель The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе, объявил дату премьеры своего нового фильма Hurry Up Tomorrow. Картина, связанная с его предстоящим альбомом, выйдет 16 мая 2025 года. В фильме примут участие Дженна Ортега и Барри Кеоган.

Режиссером фильма выступает Трей Эдвард Шульц, а сам Тесфайе появится в одной из ролей, сообщает NME. Адам Фогельсон, председатель Lionsgate Motion Picture Group, отметил, что сотрудничество с Тесфайе артистом обещает подарить зрителям уникальный кинематографический опыт.

Над саундтреком к фильму работает Дэниел Лопатин, известный как Oneohtrix Point Never. Они уже работали при создании альбома Dawn FM в 2022 году.

Ранее стало известно, когда выйдет альбом Hurry Up Tomorrow от The Weeknd.