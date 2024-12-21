Снега и метели принесет казахстанцам циклон 22 декабря

«По-прежнему с влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтами на большей части страны ожидается снег с метелью».
Лишь на западе и юге Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. В целом по стране ожидаются усиление ветра, туман. На западе и юге страны прогнозируется гололед.
В Астане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −13−15°, днем −7−9°.
В Алматы ночью переменная облачность, небольшой снег. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −12−14°, днем −5−7°.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −12−14°, днем 0+2°.