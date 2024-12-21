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Снега и метели принесет казахстанцам циклон 22 декабря

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 22 декабря 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +4° 7 м/с 48% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: Zakon.kz

«По-прежнему с влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтами на большей части страны ожидается снег с метелью».

сообщили в РГП «Казгидромет».

Лишь на западе и юге Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. В целом по стране ожидаются усиление ветра, туман. На западе и юге страны прогнозируется гололед.

В Астане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −13−15°, днем −7−9°.

В Алматы ночью переменная облачность, небольшой снег. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −12−14°, днем −5−7°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −12−14°, днем 0+2°.