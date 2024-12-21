В Башкирии за пятницу задержали на дорогах 53 пьяных водителя

В минувшую пятницу, 21 декабря, на дорогах Башкирии вновь прошли массовые и сплошные проверки водителей. После рейда на самых оживленных автомагистралях сотрудники ГАИ отчитались о задержании 53 нетрезвых водителей. Пятеро из них повторно сели за руль в состоянии опьянения — им грозит уголовная ответственность.