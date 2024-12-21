В Башкирии за пятницу задержали на дорогах 53 пьяных водителя

В минувшую пятницу, 21 декабря, на дорогах Башкирии вновь прошли массовые и сплошные проверки водителей. После рейда на самых оживленных автомагистралях сотрудники ГАИ отчитались о задержании 53 нетрезвых водителей. Пятеро из них повторно сели за руль в состоянии опьянения — им грозит уголовная ответственность.
Как сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, в результате профилактической операции «Трезвый водитель», всего за стуки на дорогах республики было выявлено более 1200 нарушений ПДД. К слову, операция будет продолжаться вплоть до 9 января.
— На территории республики продолжается оперативно-профилактическая операция «Трезвый водитель». Главная задача — сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения на дорогах общего пользования, — написал в своем телеграм-канале Владимир Севастьянов.
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