Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опытный образец мобильной электрозарядной станции создали в Беларуси

Витебское предприятие «Витязь» создало опытный образец передвижной электрозарядной станции.

Источник: Комсомольская правда

На предприятии «Витязь» создан опытный образец передвижной электрозарядной станции, сообщает БелТА со ссылкой на зампредседателя комитета экономики Витебского облисполкома Елену Борздыко.

На предприятии решили, что электрозарядные станции — актуальны и востребованы, в том числе и в мобильном передвижном исполнении.

Так, например, в Новополоцке до конца 2025 городской пассажирский транспорт переведут на электричество. А в Полоцке китайский инвестор хочет организовать выпуск грузовых электромобилей.

Мы писали, что «Белджи» показало, как будет выглядеть первый белорусский электромобиль EX50 (здесь подробнее), а под Могилевом сразу две легковые машины переехали пешехода (подробности здесь).

На улицах Минска с каждым годом растет число электромобилей с зелеными номерами и электробусов и поэтому зарядные станции в любом исполнении — актуальны.