Опытный образец мобильной электрозарядной станции создали в Беларуси

На предприятии «Витязь» создан опытный образец передвижной электрозарядной станции, сообщает БелТА со ссылкой на зампредседателя комитета экономики Витебского облисполкома Елену Борздыко.
На предприятии решили, что электрозарядные станции — актуальны и востребованы, в том числе и в мобильном передвижном исполнении.
Так, например, в Новополоцке до конца 2025 городской пассажирский транспорт переведут на электричество. А в Полоцке китайский инвестор хочет организовать выпуск грузовых электромобилей.
Мы писали, что «Белджи» показало, как будет выглядеть первый белорусский электромобиль EX50 (здесь подробнее), а под Могилевом сразу две легковые машины переехали пешехода (подробности здесь).
На улицах Минска с каждым годом растет число электромобилей с зелеными номерами и электробусов и поэтому зарядные станции в любом исполнении — актуальны.