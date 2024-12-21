Минтруда расширило перечень доступных профессий для иностранцев в Беларуси

При приеме на работу иностранцев по профессиям и на должности, включенные в этот перечень, нанимателю достаточно уведомить орган внутренних дел, не надо получать разрешение и доказывать, что занятие свободных рабочих мест не может быть обеспечено белорусами и иностранцами, имеющими в стране ВНЖ.