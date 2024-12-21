Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда расширило перечень доступных профессий для иностранцев в Беларуси

Минтруда опубликовало расширенный перечень профессий для упрощенного привлечения иностранных кадров.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда опубликовало расширенный перечень профессий, на которые в упрощенном порядке в 2025 году могут привлекаться иностранные граждане для работы в Беларуси. Для обеспечения нанимателей в кадрах перечень расширен на шесть позиций. В их числе — монтер пути, продавец, слесарь-сантехник, инженер-электроник, техник, электромеханик.

При приеме на работу иностранцев по профессиям и на должности, включенные в этот перечень, нанимателю достаточно уведомить орган внутренних дел, не надо получать разрешение и доказывать, что занятие свободных рабочих мест не может быть обеспечено белорусами и иностранцами, имеющими в стране ВНЖ.

Всего перечень включает в себя 41 рабочую специальность и 18 должностей служащих.

Мы писали, что проектно-сметной документации по сгоревшему ТЦ «Беларусь» в Витебске нет либо ее скрывают (здесь подробности от МЧС).