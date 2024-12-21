Минтруда расширило перечень доступных профессий для иностранцев в Беларуси

Минтруда опубликовало расширенный перечень профессий, на которые в упрощенном порядке в 2025 году могут привлекаться иностранные граждане для работы в Беларуси. Для обеспечения нанимателей в кадрах перечень расширен на шесть позиций. В их числе — монтер пути, продавец, слесарь-сантехник, инженер-электроник, техник, электромеханик.
При приеме на работу иностранцев по профессиям и на должности, включенные в этот перечень, нанимателю достаточно уведомить орган внутренних дел, не надо получать разрешение и доказывать, что занятие свободных рабочих мест не может быть обеспечено белорусами и иностранцами, имеющими в стране ВНЖ.
Всего перечень включает в себя 41 рабочую специальность и 18 должностей служащих.
Мы писали, что проектно-сметной документации по сгоревшему ТЦ «Беларусь» в Витебске нет либо ее скрывают (здесь подробности от МЧС).