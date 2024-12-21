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В Молдове вводят новые правила на выпускных экзаменах в гимназиях

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Выпускные экзамены в гимназии в этом учебном году 2024−2025 в Молдове будут организованы по новым правилам, чтобы обеспечить их честное и прозрачное проведение. Согласно изменениям, контроль будет осуществляться извне, а оценка тестов проведут в Кишиневе, а не в райцентрах, как было ранее. Министр образования и исследований Дан Перчун пояснил, что теперь в день экзаменов в каждое учреждение будет приходить специальная комиссия для контроля.

Источник: Sputnik.md

«В 2024 году мы пилотировали этот процесс в восьми районах. Было почти 200 учебных заведений, где ввели внешний контроль, и были школы, где работы учеников оценивались централизованно. В 2025 году этот опыт распространим на все школы страны», — пояснил Перчун на конференции.

Министр образования считает, что изменения необходимы, учитывая, что в настоящее время во всех учебных заведениях уровень сдачи близок к 100%, то есть «на бумаге все выглядит очень хорошо», но на самом деле это не совсем так.

Директор Национального агентства по куррикулуму и оценке Лилия Иванова заявила, что новые правила призваны обеспечить справедливый и прозрачный процесс организации и проведения выпускных экзаменов в гимназии, а также снизить уровень обмана и коррупции.

Для работы в выездных комиссиях выделят тысячу человек, а в Кишиневе для проверки тестов организуют четыре республиканских центра, туда направят 400 педагогов. Эти центры будут под видеонаблюдением.

В целях поддержки учащихся, столкнувшихся с трудностями при изучении математики, в 2025 году более 6 тысяч выпускников IX классов получат доступ к бесплатным урокам по этой школьной дисциплине. Занятия продолжительностью 30−40 часов будут проходить в небольших группах по 3−4 человека. Ученики будут выбраны на основе теста по математике, который будет проведен 27 февраля 2025 года, в котором примут участие все около 29 000 выпускников девятых классов.

При этом в сессии 2025 года у учеников будет три шанса сдать экзамены.

В текущем учебном году основная сессия выпускных экзаменов в гимназии пройдет со 2 по 12 июня 2025 года.

образование