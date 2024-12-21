В Молдове вводят новые правила на выпускных экзаменах в гимназиях

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Выпускные экзамены в гимназии в этом учебном году 2024−2025 в Молдове будут организованы по новым правилам, чтобы обеспечить их честное и прозрачное проведение. Согласно изменениям, контроль будет осуществляться извне, а оценка тестов проведут в Кишиневе, а не в райцентрах, как было ранее. Министр образования и исследований Дан Перчун пояснил, что теперь в день экзаменов в каждое учреждение будет приходить специальная комиссия для контроля.