В Молдове вводят новые правила на выпускных экзаменах в гимназиях

«В 2024 году мы пилотировали этот процесс в восьми районах. Было почти 200 учебных заведений, где ввели внешний контроль, и были школы, где работы учеников оценивались централизованно. В 2025 году этот опыт распространим на все школы страны», — пояснил Перчун на конференции.
Министр образования считает, что изменения необходимы, учитывая, что в настоящее время во всех учебных заведениях уровень сдачи близок к 100%, то есть «на бумаге все выглядит очень хорошо», но на самом деле это не совсем так.
Директор Национального агентства по куррикулуму и оценке Лилия Иванова заявила, что новые правила призваны обеспечить справедливый и прозрачный процесс организации и проведения выпускных экзаменов в гимназии, а также снизить уровень обмана и коррупции.
Для работы в выездных комиссиях выделят тысячу человек, а в Кишиневе для проверки тестов организуют четыре республиканских центра, туда направят 400 педагогов. Эти центры будут под видеонаблюдением.
В целях поддержки учащихся, столкнувшихся с трудностями при изучении математики, в 2025 году более 6 тысяч выпускников IX классов получат доступ к бесплатным урокам по этой школьной дисциплине. Занятия продолжительностью 30−40 часов будут проходить в небольших группах по 3−4 человека. Ученики будут выбраны на основе теста по математике, который будет проведен 27 февраля 2025 года, в котором примут участие все около 29 000 выпускников девятых классов.
При этом в сессии 2025 года у учеников будет три шанса сдать экзамены.
В текущем учебном году основная сессия выпускных экзаменов в гимназии пройдет со 2 по 12 июня 2025 года.