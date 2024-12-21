Где в Минске можно купить живую ель? Опубликован список адресов

Министерство лесного хозяйства напомнило, что два елочных базара в этом году в столице организовывает также Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Они располагаются по адресам: улица Притыцкого, 146 (ст.м. Каменная горка, выход к магазину «Мартин») и Парк писателей (территория перед Национальной библиотекой).