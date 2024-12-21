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Где в Минске можно купить живую ель? Опубликован список адресов

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликован обновленный список торговых точек лесхозов Минского ГПЛХО в столице, где можно купить новогоднее дерево, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.

Источник: БЕЛТА

Итак, купить живую ель можно по улицам Тимирязева, 118 (территория торговой площадки «Лесной домик»), Багратиона, 70, Леонида Левина, 8 (вблизи ТЦ «Санта»), проспектам Дзержинского, 104 (вблизи ТЦ «Титан»), Дзержинского, 126 (площадка около магазина Prostor), на Логойском тракте, 52 (территория торговой площадки «Лесной домик»).

Продажи новогодних деревьев по улице Кирова, 8 (район стадиона «Динамо») и улице Барамзиной, 8а по объективным причинам не будет.

Министерство лесного хозяйства напомнило, что два елочных базара в этом году в столице организовывает также Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Они располагаются по адресам: улица Притыцкого, 146 (ст.м. Каменная горка, выход к магазину «Мартин») и Парк писателей (территория перед Национальной библиотекой).

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