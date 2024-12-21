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В Башкирии анонсировано создание новых музеев

В Башкирии в этом году был открыт музей музыки имени Шаляпина, в следующем — откроется музей возвращённых имён. В историческом центре Уфы создается музейный квартал.

Источник: Башинформ

"В 2025 году также обновим музей Салавата Юлаева в Салаватском районе. Проведем реконструкцию Федоровского РДК. Завершим строительство многофункциональных сельских домов культуры в селах Новомуслюмово Мечетлинского района и Зуяково Белорецкого района.

С участием лучших специалистов — реставраторов из Москвы и Санкт-Петербурга приступим к восстановлению памятника Салавату Юлаеву. Начнем капитальный ремонт Дома-музея Аксакова.

Продолжаем работу над созданием Евразийского музея кочевых цивилизаций. Открытый в этом году визит-центр уже посетили около 100 тыс. человек", — рассказал Радий Хабиров на заседании Совета по вопросам развития культуры и искусства.