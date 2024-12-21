Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии потеплеет до 0 градусов

Минтранс Башкирии предупредил автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье 22 декабря.

Сейчас в Ричмонде: +4° 7 м/с 48% 763 мм рт. ст. +6°

Минтранс Башкирии предупредил автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье 22 декабря. В этот день погода будет ветреной, порывы ветра ожидаются до 17 м/с.

По прогнозам синоптиков, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах образуется гололед, мокрый снег будет налипать на провода и деревья. На дорогах возникнут снежные заносы, накат и гололедица. Ночью температура воздуха составит −2,-7 градусов, на юго-востоке — до −12°, днем потеплеет до 0,-5°.

— Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, — отметили в минтрансе. — Не садитесь за руль в состоянии опьянения или плохом самочувствии.