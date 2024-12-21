В Башкирии потеплеет до 0 градусов

По прогнозам синоптиков, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах образуется гололед, мокрый снег будет налипать на провода и деревья. На дорогах возникнут снежные заносы, накат и гололедица. Ночью температура воздуха составит −2,-7 градусов, на юго-востоке — до −12°, днем потеплеет до 0,-5°.