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Нижегородцев предупредили об опасных шпротах с ботулизмом

В нижегородских супермаркетах могут продаваться шпроты с ботулизмом. Об этом рассказал главред информационного агентства «Стационар Пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

В Екатеринбурге были зарегистрированы случаи ботулизма. Люди отравились шпротами из балтийской кильки ТМ «За Родину».

Нижегородцев призвали не покупать продукцию этой марки. Если вы уже купили эти шпроты, необходимо проверить дату изготовления.

«Если продукт изготовлен 13.09.2024, то ни в коем случае не употребляйте его», — сообщил Никонов.

В партии продукции, изготовленной 13 сентября, выявили ботулотоксин — возбудитель ботулизма, который смертельно опасен для человека. Принимаются меры по изъятию этих консервов из продажи.