В Башкирии на сельской дороге под колесами «Рено Логан» погиб пешеход

В минувшую пятницу, 20 декабря, в девятом часу вечера в Буздякском районе Башкирии в результате ДТП погиб пешеход.
По данным ГАИ по Башкирии, на втором километре сельской дороги Буздяк-Чекмагуш, 59-летний водитель «Рено Логан» совершил наезд на 63-летнего пешехода. Сотрудникам ГАИ по Башкирии автомобилист пояснил, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Буквально перебегал перед близко идущим транспортом.
От сильного удара пешеход скончался на месте, сообщили в пресс-службе дорожной полиции.
— Известно, что на верхней одежде мужчины свето-возвращающие элементы отсутствовали. Сотрудники полиции выясняют подробности произошедшего, — сообщили в ГАИ по Башкирии.
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