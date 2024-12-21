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В Башкирии на сельской дороге под колесами «Рено Логан» погиб пешеход

В Башкирии на дороге Буздяк-Чекмагуш под колесами легковушки погиб пешеход.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 20 декабря, в девятом часу вечера в Буздякском районе Башкирии в результате ДТП погиб пешеход.

По данным ГАИ по Башкирии, на втором километре сельской дороги Буздяк-Чекмагуш, 59-летний водитель «Рено Логан» совершил наезд на 63-летнего пешехода. Сотрудникам ГАИ по Башкирии автомобилист пояснил, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Буквально перебегал перед близко идущим транспортом.

От сильного удара пешеход скончался на месте, сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

— Известно, что на верхней одежде мужчины свето-возвращающие элементы отсутствовали. Сотрудники полиции выясняют подробности произошедшего, — сообщили в ГАИ по Башкирии.

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