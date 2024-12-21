Музыкант Стивен Уилсон анонсировал новый альбом The Overview

Концепция альбома основана на идее перспективы, которая вдохновлена разговором Уилсона с Александром Миласом, основателем организации Space Rocks. Милас познакомил музыканта с феноменом, известным как «Эффект обзора», который испытывают астронавты при взгляде на Землю из космоса.