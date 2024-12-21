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Музыкант Стивен Уилсон анонсировал новый альбом The Overview

Британский музыкант Стивен Уилсон готовится выпустить свой восьмой сольный альбом под названием The Overview. Пластинка увидит свет 14 марта на лейбле Fiction Records. Этот релиз знаменует возвращение Уилсона к прог-року после предыдущего концептуального альбома The Harmony Codex, выпущенного в 2023 году.

Источник: Звук

Британский музыкант Стивен Уилсон готовится выпустить свой восьмой сольный альбом под названием The Overview. Пластинка увидит свет 14 марта на лейбле Fiction Records. Этот релиз знаменует возвращение Уилсона к прог-року после предыдущего концептуального альбома The Harmony Codex, выпущенного в 2023 году.

Новый альбом состоит из двух длинных композиций: 23-минутной Objects Outlive Us и 18,5-минутного заглавного трека The Overview, сообщает Prog.

Концепция альбома основана на идее перспективы, которая вдохновлена разговором Уилсона с Александром Миласом, основателем организации Space Rocks. Милас познакомил музыканта с феноменом, известным как «Эффект обзора», который испытывают астронавты при взгляде на Землю из космоса.

«Внезапно они осознают, насколько мы малы в масштабах Вселенной», — рассказал музыкант.

Ранее реквизит из клипов лидера Porcupine Tree Стивена Уилсона был выставлен на продажу.