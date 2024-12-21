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В Саратовской области прошли похороны помощника Кириллова Поликарпова

САРАТОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Похороны подполковника Ильи Поликарпова — помощника начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова — прошли в Вольском районе Саратовской области. Об этом ТАСС сообщил друг Поликарпова, советник гендиректора ТАСС, руководитель фонда «Русское наследие» Владимир Хмелев.

Источник: ТАСС

Простились с Поликарповым за день до этого утром 20 декабря в Москве в федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России, где прошло и прощание с Кирилловым. На нем присутствовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, руководящий состав Минобороны, Светлана Кириллова — жена Кириллова, сослуживцы, друзья.

«Сегодня мы прощаемся с замечательным человеком, другом, братом. Я всегда брал пример в его порядочности, ответственности, пунктуальности. Настоящий патриот своей Родины. И сегодняшнему поколению желаю быть такими же как Илья. Приношу соболезнования родным, близким, сослуживцам, друзьям. Он останется в наших сердцах навсегда!» — сказал в своей речи Хмелев.