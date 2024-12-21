В Саратовской области прошли похороны помощника Кириллова Поликарпова

«Сегодня мы прощаемся с замечательным человеком, другом, братом. Я всегда брал пример в его порядочности, ответственности, пунктуальности. Настоящий патриот своей Родины. И сегодняшнему поколению желаю быть такими же как Илья. Приношу соболезнования родным, близким, сослуживцам, друзьям. Он останется в наших сердцах навсегда!» — сказал в своей речи Хмелев.