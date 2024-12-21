В Минске лесхозы отменили два елочных базара с елками по бюджетным ценам

Кроме того, два елочных базара в этом году в Минске проводит и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Они будут располагаться по адресам: ул. Притыцкого, 146 (ст. м. «Каменная горка», выход к магазину «Мартин») и в парке писателей возле Национальной библиотеки.