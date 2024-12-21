В Минске лесхозы отменили два елочных базара с елками по бюджетным ценам

Минлесхоз опубликовал информацию, что елочные базары в декабре 2024 года по объективным причинам не будут открыты по ранее заявленным точкам — по ул. Кирова, 8 (район стадиона «Динамо») и ул. Барамзиной, 8а.
Минлесхоз опубликовал обновленный список торговых точек лесхозов, где елки продают по бюджетным ценам.
Это территория торговой площадки «Лесной домик» (ул. Тимирязева, 118, Логойский тракт, 52), площадка возле ТЦ «Титан» (пр. Дзержинского, 104), площадка по ул. Багратиона, 70, площадка возле ТЦ Prostor (пр. Дзержинского, 126), площадка возле ТЦ «Санта» (ул. Левина, 8).
Кроме того, два елочных базара в этом году в Минске проводит и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Они будут располагаться по адресам: ул. Притыцкого, 146 (ст. м. «Каменная горка», выход к магазину «Мартин») и в парке писателей возле Национальной библиотеки.
Мы писали, что бесплатный каток откроется 23 декабря в центре Минска на «Динамо» (здесь подробнее).