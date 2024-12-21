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Презентация книги «Человек у Байкала» состоится в Иркутске 25 декабря

Книга будет интересна всем тем, кто изучает историю родного края.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителей и гостей Иркутска 25 декабря 2024 в 15:00 приглашают на презентацию книги «Человек у Байкала: историко-библиографическое описание населенных пунктов» (12+). Это совместный проект профессора, доктора исторических наук Станислава Гольдфарба и Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского.

— Издание отражает результаты историко-библиографического исследования по выявлению населенных пунктов, в том числе исчезнувших, в Иркутской области и соседней Бурятии, в зоне влияния озера Байкал. Туда вошло описания населенных пунктов с топонимическими, историческими, статистическими и библиографическими сведениями, — рассказали КП-Иркутск в библиотеке имени Молчанова-Сибирского.

Книга будет интересна не только историкам, краеведам и библиотекарям, но и экскурсоводам, а также всем тем, кто изучает историю родного края.