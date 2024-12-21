Муниципальные парковки Анапы сделали бесплатными на время ЧС

Мэр Анапы также поблагодарил всех, кто оказывает помощь в расчистке пляжей от нефтепродуктов. В числе добровольцев много людей из разных городов и районов Кубани, а также из других регионов. Часть из них приезжает в Анапу на личных автомобилях.