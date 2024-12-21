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Муниципальные парковки Анапы сделали бесплатными на время ЧС

Оплата за парковку в Анапе не будет взыматься до окончания ЧС.

Источник: пресс-служба мэрии Анапы

Парковки в Анапе сделали бесплатными. Оплата не будет взиматься до тех пор, пока не снимут режим чрезвычайной ситуации.

«На время ЧС все муниципальные парковки — бесплатные», — объявил глава города Василий Швец.

Мэр Анапы также поблагодарил всех, кто оказывает помощь в расчистке пляжей от нефтепродуктов. В числе добровольцев много людей из разных городов и районов Кубани, а также из других регионов. Часть из них приезжает в Анапу на личных автомобилях.

Также по вопросам ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на черноморском побережье ежедневно с 8:00 до 20:00 работает «Горячая линия». Обратиться в нее можно по телефону 8 (86133) 3−25−74.

Ранее сообщалось, что в волонтерском центре Анапы спасли более 350 птиц, пострадавших из-за разлива мазута.

экология