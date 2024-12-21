Муниципальные парковки Анапы сделали бесплатными на время ЧС

Парковки в Анапе сделали бесплатными. Оплата не будет взиматься до тех пор, пока не снимут режим чрезвычайной ситуации.
«На время ЧС все муниципальные парковки — бесплатные», — объявил глава города Василий Швец.
Мэр Анапы также поблагодарил всех, кто оказывает помощь в расчистке пляжей от нефтепродуктов. В числе добровольцев много людей из разных городов и районов Кубани, а также из других регионов. Часть из них приезжает в Анапу на личных автомобилях.
Также по вопросам ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на черноморском побережье ежедневно с 8:00 до 20:00 работает «Горячая линия». Обратиться в нее можно по телефону 8 (86133) 3−25−74.
Ранее сообщалось, что в волонтерском центре Анапы спасли более 350 птиц, пострадавших из-за разлива мазута.