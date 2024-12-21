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Группа Nightwish представила фильм о создании десятого альбома Yesterwynde

Финская симфо-метал группа Nightwish выпустила документальный фильм, посвященный записи их последнего альбома Yesterwynde. Десятая студийная работа коллектива вышла в сентябре на лейбле Nuclear Blast.

Источник: Звук

Финская симфо-метал группа Nightwish выпустила документальный фильм, посвященный записи их последнего альбома Yesterwynde. Десятая студийная работа коллектива вышла в сентябре на лейбле Nuclear Blast.

Фильм содержит эксклюзивные кадры и интервью с участниками группы, снятые во время записи альбома в студии, сообщает Metal Hammer.

«Этот альбом напоминает нам о красоте нашей планеты и позитиве человечества. Мы часто слышим о негативе, который окружает нас, но важно помнить и о прекрасном: достижениях, которых достигло человечество за всю свою историю», — сказала Флор Янсен.

Читайте большую рецензию Звук Медиа на альбом Yesterwynde.