Впал в кому и так и не пришел в себя: 21-летний футболист умер в Волгограде

Ужасную новость обсуждают в спортивных кругах Волгограда. Скончался молодой и талантливый спортсмен, футболист Владислав Дьяченко. Молодому человеку был всего 21 год. 19 декабря у Влада случился инсульт, после которого он впал в кому, сообщают соцсети Объединенной футбольной лиги Волгограда.