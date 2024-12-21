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Впал в кому и так и не пришел в себя: 21-летний футболист умер в Волгограде

В Волгограде инсульт убил 21-летнего футболиста Владислава Дьяченко.

Ужасную новость обсуждают в спортивных кругах Волгограда. Скончался молодой и талантливый спортсмен, футболист Владислав Дьяченко. Молодому человеку был всего 21 год. 19 декабря у Влада случился инсульт, после которого он впал в кому, сообщают соцсети Объединенной футбольной лиги Волгограда.

— Скоропостижно скончался прекрасный, жизнерадостный человек, который всегда был готов бороться до самого конца на поле и за его пределами, — говорят в ОФЛ.

Из комы Владислав так и не вышел. В организации говорят, что семье спортсмена необходима финансовая помощь неравнодушных людей. Контакты родных размещены на официальных страничках общественной организации.