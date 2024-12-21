Хабиров пообещал исполнить желания пятерых участников «Елки желаний» из Башкирии

Сегодня, 21 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». По традиции, дети из разных уголков республики кладут открытки с пожеланиями в елочные шары. Их снимает кто-то из благотворителей и, по возможности, исполняет загаданное ребенком желание.
Новогодняя елка, с которой сегодня Хабиров снял пять шаров с пожеланиями, была установлена в здании Евразийского НОЦ, в Межвузовском кампусе в Уфе. Глава региона пообещал исполнить желания пятерых детей из разных городов и сел Башкирии.
— 3-летняя Зарина из Уфимского района, 7-летний Миша из Октябрьского и 8-летний Камиль из Салаватского района просят подарить им игрушки. Купим обязательно, — рассказал о маленьких участниках акции «Елка желаний» глава республики в своих соцсетях.
Еще двое детей попросили у Деда Мороза осуществить их мечту. Пятилетний Матвей из Стерлитамака хочет побывать в роли машиниста.
— Договоримся, пригласим его с родителями прокатиться на наших новых электричках, — написал в своих соцсетях Хабиров.
Пятая открытка, которую снял с «Елки желаний» Хабиров — это подарок-сюрприз от 16-летней Айзили из Уфы. Она загадала подарок для своего 10-летнего братишки, который очень хочет «Настольный футбол». Их отец погиб в зоне проведения СВО.
— Мне выпало пожелание Айзили и ее брата, у которых отец погиб на СВО. Я обязательно исполню их желания и всех ребят, открытки которых мне достались, — написал в своих соцсетях Хабиров.
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