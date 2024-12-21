Spiegel: Эр-Рияд трижды предупреждал ФРГ об угрозе от нападавшего в Магдебурге

С 2006 года Талеб А. жил в Германии: он приехал в страну на учебу, а позже подал заявление о предоставлении убежища, так как на родине ему грозила смерть за отступление от ислама. Мужчина работал в клинике в Бернбурге, однако с октября не выходил на работу из-за болезни и отпуска. Он активно вел соцсети и давал интервью. Незадолго до атаки мигрант обвинил немецкие власти в коррумпированности, а также в заговоре против саудовских беженцев.