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Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко рассказала, чем занимается теперь

Олимпийская чемпионка Нестеренко сказала, чем теперь занимается.

Источник: Комсомольская правда

Олимпийская чемпионка Афин-2004 в беге на дистанции 100 метров Юлия Нестеренко во время «Знаковой встречи, которая состоялась в Бресте во время очередного этапа акции “Марафон единства”, рассказала, чем занимается теперь, передает БелТА.

— Я люблю свою Родину, — подчеркнула спортсменка.

Нестеренко добавила, что служит родине и людям так, как у нее это получается. Олимпийская чемпионка обратила внимание на то, что в том числе это происходит и через мероприятия, которые объединяют людей (что очень важно), направленные на развитие, созидание, укрепление Беларуси.

Она уточнила, что сейчас работает в спортивной команде органов пограничной службы. Кроме того, именитая спортсменка немало времени посвящает общественной работе.

— У меня еще много социально-благотворительных мероприятий, связанных с детьми, со спортом. Вообще, когда меня куда-то приглашают, стараюсь не отказывать, — призналась Юлия Нестеренко.

Спортсменка акцентировала внимание на том, что очень любит поделиться своим спортивным опытом: «как важно не падать духом, идти к своей цели, особенно для детей это очень важно».

Тем временем олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко с мужем получила приз соревнований по карпфишингу: «Знаю, что линь и карась любят марципаны».

Кстати, Нестеренко рассказывала, как учит белорусских футболистов бегать.

А еще олимпийская чемпионка рассказала, как пережила внутренний кризис: «Упала на самое дно своей души: там было очень больно и страшно».