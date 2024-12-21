Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко рассказала, чем занимается теперь

Нестеренко добавила, что служит родине и людям так, как у нее это получается. Олимпийская чемпионка обратила внимание на то, что в том числе это происходит и через мероприятия, которые объединяют людей (что очень важно), направленные на развитие, созидание, укрепление Беларуси.