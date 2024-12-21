Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко рассказала, чем занимается теперь

Олимпийская чемпионка Афин-2004 в беге на дистанции 100 метров Юлия Нестеренко во время «Знаковой встречи, которая состоялась в Бресте во время очередного этапа акции “Марафон единства”, рассказала, чем занимается теперь, передает БелТА.
— Я люблю свою Родину, — подчеркнула спортсменка.
Нестеренко добавила, что служит родине и людям так, как у нее это получается. Олимпийская чемпионка обратила внимание на то, что в том числе это происходит и через мероприятия, которые объединяют людей (что очень важно), направленные на развитие, созидание, укрепление Беларуси.
Она уточнила, что сейчас работает в спортивной команде органов пограничной службы. Кроме того, именитая спортсменка немало времени посвящает общественной работе.
— У меня еще много социально-благотворительных мероприятий, связанных с детьми, со спортом. Вообще, когда меня куда-то приглашают, стараюсь не отказывать, — призналась Юлия Нестеренко.
Спортсменка акцентировала внимание на том, что очень любит поделиться своим спортивным опытом: «как важно не падать духом, идти к своей цели, особенно для детей это очень важно».
Тем временем олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко с мужем получила приз соревнований по карпфишингу: «Знаю, что линь и карась любят марципаны».
Кстати, Нестеренко рассказывала, как учит белорусских футболистов бегать.
А еще олимпийская чемпионка рассказала, как пережила внутренний кризис: «Упала на самое дно своей души: там было очень больно и страшно».