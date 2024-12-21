Госпогранкомитет заявил, что граница Беларуси находится под полным контролем. Подробности сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, передает Sputnik.by.
— Государственная граница Республики Беларусь находится под полным контролем органов пограничной службы, — заявил пресс-секретарь Госпогранкомитета.
Он акцентировал внимание на том, что Пограничный комитет в любой момент готов усилить охрану государственной границы на тех направлениях, где это будет необходимо по причине развития обстановки.
Бычковский заметил, что белорусская сторона полностью владеет обстановкой, уточнив, что речь идет про контроль за происходящим в непосредственной близости от государственной границы Беларуси. Он обратил внимание на то, что в случае провокаций, других негативных событий, Беларусь готова действовать соответствующе.
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