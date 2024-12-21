Госпогранкомитет заявил, что граница Беларуси находится под полным контролем

Бычковский заметил, что белорусская сторона полностью владеет обстановкой, уточнив, что речь идет про контроль за происходящим в непосредственной близости от государственной границы Беларуси. Он обратил внимание на то, что в случае провокаций, других негативных событий, Беларусь готова действовать соответствующе.