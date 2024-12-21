В Калининграде в 2025 году решили благоустроить сквер Подводников

«Мы приняли решение благоустроить ещё одну территорию, это сквер Подводников в районе улицы Аксакова, который второй год подряд занимает второе место, — сообщила Дятлова. — Я, честно, не знаю, почему там такие неактивные жители. Там такой густонаселённый район, и они могли бы все вместе проголосовать. Так как они второй год занимают второе место, мы всё-таки приняли решение и выделили денежные средства в следующем году на благоустройство этой территории».