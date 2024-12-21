Новогодние огни зажгли на главной елке Караганды

Сотни детей и взрослых собрались у зелёной красавицы. Со сцены карагандинцев с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз, Снегурочка и символ 2025-го — Зелёная Змея. Кульминацией праздника стало зажжение ёлки и разноцветный салют.
Карагандинцы заряжали друг друга позитивом и хорошим настроением.
— Мы каждый год приходим на зажжение ёлки всей семьёй. Это всегда красиво, у детей только положительные эмоции. Программы не повторяются: разные номера, костюмы, артисты выступают на высоте. Нам нравится. Всем хочу пожелать в новом году удачи, счастья, благополучия и всего самого лучшего.
— А мы здесь впервые. Решила создать новогоднее настроение для внуков. Атмосфера просто чудесная! Большое спасибо организаторам, дети в восторге! Желаю всем крепкого здоровья, успехов в новых начинаниях и мирного неба над головой, — добавила Айнур Канатова.
После зажжения ёлки на сцене выступили местные музыканты, подарившие зрителям праздничные музыкальные номера. Карагандинцы не только подпевали и подтанцовывали, но и активно фотографировались на фоне ёлки и сверкающих фигур.
Создана праздничная атмосфера и в Центральном парке Караганды. Подготовлены новые фотозоны, установлены светящиеся фигуры. А сегодня здесь тоже засияла разноцветными огоньками ёлка и открылся линейный каток.