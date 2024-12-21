Новогодние огни зажгли на главной елке Караганды

— Мы каждый год приходим на зажжение ёлки всей семьёй. Это всегда красиво, у детей только положительные эмоции. Программы не повторяются: разные номера, костюмы, артисты выступают на высоте. Нам нравится. Всем хочу пожелать в новом году удачи, счастья, благополучия и всего самого лучшего.