Рэпер Lil Baby анонсировал выпуск двух альбомов в 2025 году

Американский рэпер Lil Baby заявил о планах выпустить два новых альбома в 2025 году. Каждый из них будет отражать различные аспекты его музыкального стиля и личности. Об этом артист рассказал во время участия в подкасте A Safe Place своего друга Lil Yachty.
По словам рэпера, сначала он планировал объединить оба проекта в одном двойном альбоме, однако позже решил разделить их. Первый релиз называется WHAM. Он был анонсирован ранее, а второй будет носить имя самого артиста — Dominique. Альбом планируется к выходу в феврале, сразу после выпуска WHAM, сообщает HipHopDX.
Ранее не Lil Baby сказал, что ему не понравилось упоминание его имени в треке Кендрика Ламара Not Like Us.