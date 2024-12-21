Рэпер Lil Baby анонсировал выпуск двух альбомов в 2025 году

По словам рэпера, сначала он планировал объединить оба проекта в одном двойном альбоме, однако позже решил разделить их. Первый релиз называется WHAM. Он был анонсирован ранее, а второй будет носить имя самого артиста — Dominique. Альбом планируется к выходу в феврале, сразу после выпуска WHAM, сообщает HipHopDX.