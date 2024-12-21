Омск и Пермь выбрали молодежными столицами России 2025 года

"Омск и Пермь — Молодежные столицы России — 2025! Об этом объявил Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко.
Спасибо огромному количеству людей — настоящих друзей нашей области за поддержку! Ждём всех в молодёжной столице", — написал Виталий Хоценко.
Напомним, согласно правилам. в этом году жители не могли голосовать за свой город. Многие известные спортсмены и артисты призывали жителей страны отдать свой голос за Омск.
Судя по результатам опроса, Пермь собрала всего на 0,1% голосов больше, чем Омск. За Пермь отдано 325,9 тысячи голосов (39,8%); за Омск — 325,4 тысячи голосов (39,7%).
Напомним, ранее Омск также победил в борьбе за звание Культурной столицы России 2026 года.