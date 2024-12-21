Глава Администрации президента Крутой назвал Брест городом № 1 в личном рейтинге

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в Бресте 21 декабря во время очередного этапа акции «Марафон единства» назвал Брест городом № 1 в личном рейтинге, пишет БелТА.
— Сегодня Брест — один из самых благоустроенных, комфортных и современных городов нашей страны. В моем личном рейтинге вы находитесь на первом месте. Но не потому, что я стою на этой сцене, — это действительно правда, — подчеркнул Дмитрий Крутой.
Он отметил, что всегда приводит Брест в пример другим белорусским городам. Глава Администрации президента обратил внимание на огромную работу, проделанную к празднику тысячелетия города. Говоря о проделанной работе, он указал западный обход, путепровод, новые дороги.
По его словам, к тысячелетию Бреста были улучшены десятки объектов. Дмитрий Крутой заметил, что на строительство, реконструкцию и модернизацию была направлена внушительная сумма.
— Здорово, что брестчане не останавливаются на этом и продолжают совершенствовать свой город. Разве это не пример подлинного народного единства, когда мы «усе разам, талакой, можам рабіць вялікія справы?» — поинтересовался глава Администрации президента.
Тем временем ставки налогов на квартиры и комнаты повысятся в Беларуси в 2025 году.
Кстати, Комитет госконтроля предлагает изменить правила получения зарплаты в Беларуси.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, что не стоит ждать зимы на неделе с 23 по 29 декабря в Беларуси: «Температура будет на 1 — 3 выше нормы».