Глава Администрации президента Крутой назвал Брест городом № 1 в личном рейтинге

— Сегодня Брест — один из самых благоустроенных, комфортных и современных городов нашей страны. В моем личном рейтинге вы находитесь на первом месте. Но не потому, что я стою на этой сцене, — это действительно правда, — подчеркнул Дмитрий Крутой.