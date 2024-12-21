Центр защиты персональных данных Беларуси сказал, что школа не может собирать данные про планы учеников на каникулах

Национальный центр защиты персональных данных сказал, что в Беларуси школа не может собирать данные о планах учеников на каникулах. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
В НЦЗПД обратили внимание на то, что указанный вопрос был проработан с Министерством образования Беларуси. Подчеркивается, что школы не могут собирать анкеты, которые содержат данные про место пребывания учащихся в период каникул, включая фамилию, имя, отчество, степень родства, контактные данные тех лиц, с которыми ребенок находится в периоды каникул.
В организации уточнили, что исключениями являются случаи, предусмотренные законодательством в отношении отдельных категорий семей. К примеру, при наличии у ребенка статуса находящегося в социально опасном положении.
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