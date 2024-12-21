Впервые за 40 лет в центре Екатеринбурга открыли каток на площади 1905 года

Перед открытием на льду выступил ледовый балет Ильи Авербуха с участием известных фигуристов и воспитанников спортивной школы «Юность». Сам Илья Авербух не смог прилететь на церемонию открытия, так как не смог вылететь из Омска по погодным условиям.