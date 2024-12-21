На Дворцовой зажгли главную ель Петербурга

По традиции, предновогодним волшебством руководил Дед Мороз. Вместе с ним дети и взрослые призывали ёлочку зажечься и пели новогодние песни. Однако зажглась она только тогда, когда к Дедушке Морозу присоединились губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.