Башкирская студия «Муха» стала партнером «Союзмультфильма»

— Большое спасибо руководству республики за поддержку. Пять лет назад по приглашению Главы региона Радия Фаритовича Хабирова мы начали проработку идей, и уже сегодня можем говорить о начале работы над совместными проектами, — заявил после подписания соглашения гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.