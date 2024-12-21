Башкирская студия «Муха» стала партнером «Союзмультфильма»

Сегодня в Евразийском НОЦ в Уфе состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между студией анимации «Муха» и киностудией «Союзмультфильм». В ближайшем будущем башкирские художники-аниматоры смогут реализовать с коллегами из Москвы совместные проекты — будут создавать новые и актуальные мультфильмы.
21 декабря в мастерскую «Мухи» в здании Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе пришли сенатор Совета Федерации Лилия Гумерова, депутат Госдумы Ольга Казакова, гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев и другие почетные гости. Все они примут участие в Совете по вопросам культуры и искусства при главе Башкирии.
На встрече с Радием Хабировым и приглашенными гостями, директор анимационной студии «Муха» Артур Абдрахманов поделился планами башкирских художников. Состоялся также показ тизеров новых мультфильмов «Петрушка» и «Потомки Салавата», над которыми работали в Уфе.
К слову, над «Петрушкой» будут вместе работать «Муха» и легендарная киностудия «Союзмультфильм», с которой башкирская студия подписала соглашение. Более того, технопарке в Москве появится свое представительство креативных художников из Уфы.
— Большое спасибо руководству республики за поддержку. Пять лет назад по приглашению Главы региона Радия Фаритовича Хабирова мы начали проработку идей, и уже сегодня можем говорить о начале работы над совместными проектами, — заявил после подписания соглашения гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.
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