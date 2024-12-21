Песню Робби Уильямса убрали из номинации на «Оскар»

Согласно информации источников Variety, композиция «содержит элементы из существующей песни, которая не была создана специально для фильма», что противоречит правилам Американской киноакадемии. По ним, любая песня, представленная на соискание награды, должна быть оригинальной и написанной непосредственно для киноленты.