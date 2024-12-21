Песню Робби Уильямса убрали из номинации на «Оскар»

Композицию британского певца Робби Уильямса Forbidden Road, прозвучавшую в фильме «Быть лучше: История Робби Уильямса», исключили из шорт-листа пермии «Оскар». Песня была номинирована в категории «Лучшая оригинальная песня».
Согласно информации источников Variety, композиция «содержит элементы из существующей песни, которая не была создана специально для фильма», что противоречит правилам Американской киноакадемии. По ним, любая песня, представленная на соискание награды, должна быть оригинальной и написанной непосредственно для киноленты.
Мелодия Forbidden Road похожа на мелодию I Got a Name, песни Чарльза Фокса и Нормана Гимбела. Ее исполнял Джим Кроче в фильме 1973 года «Последний американский герой». Интересно, что Чарльз Фокс является одним из трех руководителей музыкального отделения Академии.
Ранее стало известно, что в гитарном альбоме Робби Уильямса появится гитарист Black Sabbath Тони Айомми.