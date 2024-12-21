«Более 600 километров пути». Маршрутку из Гродно в Витебск запустят с 3 января 2025 года

Маршрутка Гродно — Витебск начнет ездить с 3 января 2025 года с маршрутом длиной 600 километров, сообщили в официальном телеграм-канал оператора рейсовых маршрутных такси «Атлас».
«С 3 января стартует, наверное, самый протяженный в внутриреспубликанский автобусный маршрут — “Гродно-Витебск”. В общей сложности это более 600 километров пути!» — подчеркнули в сообщении.
Говорится, что в расписании всего три рейса в неделю в самые востребованные дни. Речь идет про пятницу, субботу и воскресенье. В озвученные дни маршрутка будет ездить из Гродно в Витебск в 14.15. Кроме того, по субботам, воскресеньям, понедельникам она будет ездить в обратном направлении. Время указано 07.10.
Оператор обратил внимание на то, что новый маршрут даст возможность без пересадок добраться и к другим важным белорусским городам в двух областях. Так, маршрутка будет заезжать в Ошмяны, Сморгонь, Вилейку, Мядель, Нарочь, Полоцк, Новополоцк.
Говорится, что на маршруте Гродно — Витебск будет работать современный автобус с удобными креслами, оборудованный всеми необходимыми для пассажиров опциями. Стоимость билета по маршруту составит 65 рублей.
Также сказано, что билет из Гродно до Мяделя будет стоить 45 рублей, а до Нарочи — 50 рулей. Сообщается, что из Витебска до Сморгони можно будет доехать за 50 рублей, а до Вилейки — за 35 рублей.
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