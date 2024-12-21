«Более 600 километров пути». Маршрутку из Гродно в Витебск запустят с 3 января 2025 года

Говорится, что в расписании всего три рейса в неделю в самые востребованные дни. Речь идет про пятницу, субботу и воскресенье. В озвученные дни маршрутка будет ездить из Гродно в Витебск в 14.15. Кроме того, по субботам, воскресеньям, понедельникам она будет ездить в обратном направлении. Время указано 07.10.